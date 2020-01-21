عبدالمهدي يدين احدث استهداف للسفارة الامريكية: تجاوز للدولة يهدف لإضعافها

قال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي ، أن الاخير وجّه اليوم الثلاثاء ، بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأميركية بـ 3 صواريخ كاتيوشا في احدث هجوم تتعرض له المنطقة الخضراء وسط بغداد ، والتي تضم المقار الحكومية والسفارات ومنازل العديد من المسؤولين الحكوميين والنواب ، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت على وجه التحديد السفارة الأمريكية خلال الفترة القليلة الماضية.

، عبد الكريم خلف في تصريح صحفي، إن “عبد المهدي أدان بأشد العبارات استهداف السفارة الأميركية بثلاثة صواريخ”، عاداً ” استهداف السفارة جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق”.

اللواء عبدالكريم خلف قال أن “عبد المهدي وجه قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة الى التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة”.

وأكدت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، ان “3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطوا في محيط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية”.

عبد المهدي يدين استهداف السفارة الامريكية ويوجه بفتح تحقيق فوري

هذا وكان عبدالمهدي، قد أدان اليوم الثلاثاء، استهداف السفارة الامريكية ، قائلاً في بيان، طالعته (باسنيوز) : “في الساعة 00:15 الثلاثاء ، تعرضت السفارة الامريكية لهجوم بثلاث صواريخ”. مضيفاً : “اننا ندين هذا العمل بأشد العبارات وهو تجاوز للدولة ويهدف لإضعافها”، عادا إياها “جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على ارض العراق”. واكمل: “اصدرنا الأوامر لقيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة للتحقيق الفوري بالحادث لملاحقة الجناة”.

وكانت فصائل مسلحة ومليشيات عراقية منها كتائب حزب الله وحركة عصائب أهل الحق، قد توعدت في وقت سابق القوات الامريكية المتواجدة في العراق بـ «انتقام خاص» لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي كان قد قتل برفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد .