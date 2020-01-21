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عبد المهدي يستنكر استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ

استنكر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ امس.

وقال عبد المهدي في بيان “نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الامريكية بالصواريخ ليلة امس”.

ووصف عبد المهدي “استهداف السفارة الاميركية بالجريمة التي تتعرض لها يعثة دبلوماسية على ارض العراق”.

ووجه عبد المهدي “عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة”.

وافاد مصدر امني، امس الثلاثاء، بأن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء التي ىتضم المقار الحكومية وعدد من السفارات بينها السفارة الاميركية وسط بغداد.

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