عضو بحقوق الإنسان النيابية تحذر من المماطلة والتسويف وفرض الإرادات بالقوة

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، بالإسراع في تسمية رئيس وزراء جديد على أن يكون “توافقيا وغير جدلي” يحظى بقبول الشارع والكتل السياسية لإنهاء الأزمة وحماية البلاد من خطر التوتر والتصعيد.

وقالت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب، في بيان “في ظل التطورات الأخيرة ومواقف المتظاهرين والمحتجين في عدد من المحافظات العراقية والعاصمة، فإني أطالب رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية بتقديم مرشح توافقي غير جدلي لرئاسة الوزراء من أجل تفادي التصعيد والتوتر ومنع وجود أي فراغ دستوري في البلاد”، محذرة من “المماطلة والتسويف وفرض الإرادات بالقوة ومخالفة توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة “.

وشددت رجب على أن “الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد من قبل المتظاهرين”، معربة عن “قلقها البالغ من استمرار هذه الأوضاع دون حل سياسي ينهي الأزمة بسلام ويقود البلاد نحو الاستقرار والامان واستئناف العراقيين لأعمالهم يشكل طبيعي وإعادة افتتاح المحلات التجارية والصناعية ومصالح وارزاق المواطنين”.

وقالت رجب، ” أدعو واناشد جميع العقلاء وقادة الكتل السياسية إلى الاحتكام إلى المنطق ولغة العقل لأن التوتر والتصعيد لا يخدم اي طرف كان”، مؤكدة أنه ” لابد من الإتفاق على حل سريع وعاجل يصب في مصلحة الجميع”.

وأشارت رجب إلى “أهمية الالتزام بتوجيهات المرجع السيد السيستاني والتي تعد خارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد”. منبهة إلى أهمية الالتزام بالسلمية من جميع الأطراف وحماية حقوق الإنسان الذي كفله الدستور العراقي وعواقب ذلك قانونيا وأمنيا وسياسيا”.