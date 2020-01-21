غلق طرق وجسور ومداخل مدن .. الاحتجاجات تصيب محافظات في جنوب ووسط العراق بالشلل

تتواصل في العاصمة العراقية بغداد ، ومعظم مدن الجنوب والوسط العراقي الاحتجاجات الشعبية التي عادت وانطلقت بزخم جديد ، امس الاثنين ، مع انتهاء المهلة التي كان المحتجون قد حددوها للنخبة السياسية الحاكمة لاختيار رئيس جديد للوزراء .

وبالاضافة للعاصمة التي سقط فيها امس الاثنين 3 قتلى و50 مصاباً برصاص الامن ، أفاد مصدر أمني من محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء ، بأن المتظاهرين اغلقوا المداخل والشوارع الرئيسة للمحافظة ، كما أغلقوا أيضاً، مجسر الضريبة وسط المدينة وسريع حي رمضان وشارع السناتر وشارع طريق حي النقيب وشارع طريق حي البلدية وشارع الإسكان ونفق الجاير ، فيما يسمحون بمرور سيارات الإسعاف والحالات الطارئة والإنسانية .

بالتزامن طلبة المدارس مضربون عن الدوام باستثناء المدارس الابتدائية في المحافظة .

وكانت المحافظة شهدت أمس مصادمات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية خلفت شهيداً وعدداً من المصابين .

فيما أفادت أنباء، فجر الثلاثاء، بمقتل أحد المحتجين في مدينة كربلاء إثر إطلاق نار من قبل القوات الأمنية.

وعمدت القوى الأمنية إلى محاصرة المتظاهرين تحت جسر الضريبة من جهة “سريع حي رمضان” وشارع السناتر في كربلاء.

أما في محافظة الديوانية، فقد أغلق المتظاهرون المداخل الرئيسية للمحافظة فيما لا يزال عدد من الطرق الرئيسية داخل المدينة ، مقطوعة منذ، أمس الإثنين .

أما في محافظتي بابل والنجف فقد أقدم محتجون غاضبون ، اليوم الثلاثاء، على قطع عشرات الطرق في النجف ، في محاولة للتصعيد، على خلفية انتهاء المهلة التي منحها المتظاهرون للطبقة السياسية ، دون تحقيق مطالبهم.

وطالت القطوعات شارع طريق كربلاء، وشارع نجف- كوفة ، وفلكه السلام، وثوره العشرين، وشارع الإسكان، وشارع طريق المطار، وشارع طريق الكوفة ، كما طالت نفق حي الرحمة ، فلكة الانصار، وشارع حي الشرطة، فضلا عن غلق فلكة المطار، نفق المختار ، فلكة مستشفى بن بلال ، فلكة الزهراء، وفلكه نفق ميسان .

كما أن الاضراب مستمر في جميع الدوائر باستثناء دائرة الصحة والاقسام الخدمية للدوائر البلدية .

وفي محافظة بابل(مركزها الحلة) قطع المتظاهرون مجسر الثورة وشوارع رئيسية في مركز المدينة.

وفي محافظة المثنى قطع المتظاهرون طريق السماوة – الرميثة في المحافظة كما أغلقوا جسر الغدير، وجسر المفوضية والجسر المعلق، وجسر الرميثة الرئيس وتقاطع الصياغ، وتقاطع علي الظاهر، بالإضافة الى مدخلي الرميثة الجنوبي والشمالي .

كما شهدت مدينة البصرة (جنوب العراق) حالة من التوتر والكر والفر بين عدد من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. وأفيد عن إطلاق نار كثيف في شارع الاندلس، وسط المدينة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، واختيار مرشح مستقل لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.