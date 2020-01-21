 كتلة نيابية: اجتماع مقرر لرئيس الجمهورية مع الكتل الشيعية لإختيار خليفة لعبدالمهدي

اعلن رئيس كتلة نيابية في البرلمان العراقي عن لقاء لرئيس الجمهورية مع الكتل الشيعية هذا الاسبوع بهدف اختيار خليفة لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عال عبدالمهدي.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، لـ(باسنيوز)، “ان القوى العراقية لا تستطيع انهاء التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها بغداد وبعض المدن العراقية بالقوة، بسبب المجتمع الدولي الذي يراقب الوضع عن كثب”.

وبين كوجر، بأنه “من المقرر أن يجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح مع الكتل الشيعية هذا الاسبوع، لحسم واختيار بديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي”، مبيناً بأن “الوضع في العراق لن يهدأ إلا بعد انتهاء التظاهرات الحالية، أو بحسم الاختيار وتسمية رئيس للوزراء”.

يذكر ان المهلة التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بدأت بالتقلص بعد ان كانت عدة تنسيقيات من الحراك الشعبي قد حددت يوم غد الاثنين الـ 20 من يناير/كانون الثاني موعداً لانتهاء المهلة التي أعطيت للسياسيين في البلاد والمسؤولين من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين، وعلى رأسها تشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة، والتحقيق في مقتل المتظاهرين لا سيما في محافظات الجنوب ومنها ذي قار.

ويبدي ناشطون ومراقبون للمظاهرات قلقهم من ردة الفعل الحكومية، خاصة أن التحركات السياسية لحل الأزمة الراهنة تبدو غير مرضية للمحتجين، في حين عبروا عن قلقهم من احتمال قمع المتظاهرين واللجوء إلى العنف، كما حصل في الأشهر الماضية.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الاول الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت من أجل تنفيذ مطالب معيشية ومكافحة الفساد والبطالة، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية، تتمسك برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية.

وقد خلفت التظاهرات اكثر من 600 قتيل و25 ألف مصاب .