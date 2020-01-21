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لماذا: منذ عقدين و ألمنتدى الفكري لم يتأسس في بعض المدن!؟

عزيز الخزرجي
منذ عقدين و أنا أكرر ندائي للمثقفين و المفكريين وآلأكاديميين وأساتذة وعمداء الجامعات؛ لتأسيس (المنتديات) الفكرية – الثقافية – العلمية, لبحث و نشر النتاجات الفكريّة المتعلقة بآلفلسفة الكونية لكون نجاة العراق و العالم يكمن في تطبيق مبادئها, و قد بدأ منذ بدء الألفية الثالثة الكثير من المثقفين وآلأكاديميين في محافظات و مدن العراق وبلدان العالم؛ بتأسيس المنتديات و المراكز الضامنة لتحقيق الوعي والسعادة, لتصبح منعطفا و منبراً لنشر الكثير من المبادئ و القيم الكونية التي لم يسمع بها الأديب و المثقف و المفكر و المرجع العراقي من قبل لأسباب معروفة عرضناها تفصيلا و لأكثر من مرّة في مقالاتنا و دراساتنا المتعددة, و اليوم و بعد تفاقم الأوضاع وإختلاط الأمور وآلنزاع من أجل الكراسي كنتاج طبيعي للثقافة التراكمية السابقة؛ تزداد الحاجة لمثل تلك المنتديات و المراكز, لتبادل و طرح الآراء و مناقشة القضايا الفكرية المصيرية التي ترتبط بها مستقبل الأجيال العراقية التي ضاعت بسبب فساد ثقافة السياسيين وأسيادهم المستكبرين ولتناولهم لقمة الحرام بعد نهبهم لأموال العراق و سوء التخطيط لمعالجة المحن التي أحاطت بكل شيئ.

فهيا توكّلوا على الله أيها المُحبّون للفكر و الأدب و العلم و الفلسفة و الكلمة الرصينة التي تفتح آفاق الفكر والمعرفة وطريق النجاة لغوض معركة المصير عبر المنتديات الفكريّة, بعد ما تبيّن لكم أهميتها و دورها الريادي في تغيير الواقع المأساوي.

محبتي لكلّ مثقّف مخلص وَفِيّ للخير و المعروف, وإليكم نموذج لجلسة من جلسات المنتدى الفكري كنهج للمخلصين و لكل محب للفكر و الفلسفة لنيل رضا آلمعشوق, و هي إحدى جلسات المنتدى الفكري عام 2008 في مدينة تورنتو عاصمة أونتاريو بكندا.

خلاصنا بآلمعرفة الكونية….عزيز الخزرجي

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