نائب: البرلمان ضعيف ولايلبي طموحات العراقيين

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، ان الاداء الحالي لمجلس النواب فيه خيبة امل كبيرة، مؤكد أن المجلس ضعيف ولايلبي طموحات الشعب العراقي.

وقال العقابي إن “اداء مجلس النواب ضعيف جدا ولايلبي طموحات الشعب العراقي”، مبينا “نرى معدل الغياب في داخل مجلس النواب عالي جدا كما ان جدول الاعمال خالي من قضايا اساسية وجوهرية”.

وأضاف العقابي، ان “هناك كم هائل من مقترحات ومشاريع القوانين داخل اروقة مجلس النواب، ومن الممكن المضي بتشريع وسن قوانين تغطي حاجة الدولة بكل المديات والمساحات”، لافتا الى أن “الاداء الحالي فيه خيبة أمل كبيرة وكان من المفترض ان يستثمر البرلمان التمديد لشهر واحد بغية اقرار القوانين المهمة”.

وكان مجلس النواب عقد جلسة تداولية امس الاحد، بعد الفشل في اكمال النصاب القانوني لعقد جلسة اعتيادية نتيجة لتغيب اغلب اعضائه.