Posted on by

300 ألف دولار مساعدة كورية جنوبية للاجئين والنازحين في اقليم كوردستان

300 ألف دولار مساعدة كورية جنوبية للاجئين والنازحين في اقليم كوردستان

قدمت كوريا الجنوبية مبلغ 300 ألف دولار ، كمساعدات للنازحين واللاجئين الذين تحتضنهم اقليم كوردستان ويقدر عددهم بمئات الآلاف.

وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد ، كتب على صفحته في موقع تويتر، يوم الاثنين ، “وقعت مع السيد جزي كوانغ جين، قنصل كوريا الجنوبية في اقليم كوردستان على مذكرة بروتوكولية بخصوص مساعدات”.

وبحسب المذكرة فإن كوريا الجنوبية ستقدم مبلغ 300 الف دولار كمساعدات انسانية للنازحين واللاجئين في كوردستان.

ورغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي عانى منه اقليم كوردستان خلال الاعوام الستة السابقة الا انه وفر المأوى لمئات آلاف اللاجئين والنازحين من العراق وسوريا .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close