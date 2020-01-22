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دافوس .. نيجيرفان بارزاني وجاويش أوغلو يبحثان تطورات الوضع في العراق والمنطقة

دافوس .. نيجيرفان بارزاني وجاويش أوغلو يبحثان تطورات الوضع في العراق والمنطقة

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، اليوم الثلاثاء ، على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، وأهمية العمل المشترك لتهدئة الأوضاع المتأزمة في المنطقة، وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وجاء اجتماع بارزاني ، وجاويش أوغلو ، على هامش أعمال الدورة الخمسين لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي التي انطلقت اليوم .

وتم خلال الاجتماع التباحث وتبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، وآخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة بصورة عامة ، وخطر الإرهاب واحتمالات استعادته لقوته في المنطقة ، وسبل مواجهته ودور قوات التحالف الدولي في هذا المجال.

كما تناول الاجتماع تداول وبحث قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك .

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