عبدالمهدي لوزير الدفاع الإيطالي: على الدول احترام سيادة العراق

أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، موقف الحكومة العراقية ومجلس النواب على انسحاب القوات الاجنبية، مشدداً على ضرورة احترام الدول سيادة العراق..



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له:” ان عبدالمهدي التقى اليوم وزير الدفاع الايطالي لورينزو جوريني ، والوفد المرافق له الذي يضم رئيس أركان الدفاع والسفير الايطالي لدى العراق ، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات العراقية الايطالية وتعزيز التعاون العسكري وتطورات الأزمة الاقليمية” .

وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالعلاقات بين البلدين في جميع المجالات ، واهمية استمرار التعاون ودعم القدرات العسكرية والأمنية العراقية في مجال التدريب .

كما بيّن موقف الحكومة العراقية وقرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية، وسياستها ببناء علاقات متوازنة في المحيط العربي والاقليمي والدولي وسعيها الدائم لنزع فتيل الأزمات وتحقيق التهدئة ، وأهمية ان تحترم الدول سيادة العراق وأمنه واستقراره ، وان الحكومة العراقية ماضية بإقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الدول المجاورة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل .

واعرب وزير الدفاع الايطالي عن دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية وعزم الحكومة الايطالية على الوقوف مع العراق، خصوصا في هذه الظروف الحساسة وتعزيز موقفه انسجاما مع العلاقات المتميزة والمتنامية بين البلدين وحرصها على توسيع التعاون مع العراق وتلبية احتياجات القوات العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب ، مشيدا بمواقف الحكومة العراقية في محيطها الاقليمي وتحقيق أمن واستقرار العراق وإبعاده عن الصراعات الدولية .

وأكد على ضرورة تجاوز الاوضاع الراهنة في المنطقة وتجنيب شعوبها ومصالحها مخاطر الحرب ، وأهمية التعاون والتشاور بين البلدين في هذا المجال الذي يهم أمن واستقرار المنطقة والعالم .