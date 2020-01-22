مصدر يكشف عن المنصب الحالي للفريق جميل الشمري

كشف مصدر مطلع الاثنين ، عن المنصب الحالي للفريق جميل الشمري الذي تولى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي منصب قائد خلية الازمة في ذي قار قبل حدوث مجزرة راح ضحيتها العشرات من متظاهري الناصرية.

وقال المصدر، إن ” الفريق الشمري يشغل حالياً منصب رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والتي مقرها في المنطقة الخضراء وسط بغداد”.

وأضاف، أن “الشمري كان يشغل هذا المنصب قبل تكليفه من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بمنصب قائد خلية الازمة في ذي قار قبل حدوث مجزرة راح ضحيتها العشرات من متظاهري الناصرية”.

وظهر الفريق الركن جميل الشمري، في وقت سابق من اليوم، إلى جانب وزير الخارجية محمد علي الحكيم في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية بعد القاء الاخير محاضرة هناك.