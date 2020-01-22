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نائب يكشف عن اتفاق بين الكتل السياسية بشأن منصب رئيس الوزراء

النائب في البرلمان، أسعد المرشدي، الثلاثاء، عن اتفاق بين الكتل السياسية بشأن
منصب رئيس الوزراء.
وقال
المرشدي، إن “مجلس النواب أكمل كل الإجراءات الـخـاصـة بمطالب المتظاهرين من قوانين
وغيرها، لــذلــك يـبـقـى عـلـى الـحـكـومـة أن تتخذ الاجـراءات بعد انتهاء مهلة المتظاهرين
والحفاظ على الأمن وحماية المتظاهرين السلميين”.
وأضاف،
أن “قــطــع الـطـرق والـحـرق يـعـدان مـن الأعـمـال التخريبية ولا يـمـثـلان
المـتـظـاهـريـن الـسـلـمـيـين”، مبيناً انه “على مجلس النواب أن يجتمع الاســبــوع
المـقـبـل لـلاتـفـاق عـلـى تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء”.
وبين
أن “تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، يحتمان على المتظاهرين أن يـعـطـوا فـرصـة
لـلـحـكـومـة فــي معالجة الـواقـع والتحضير لانتخابات مبكرة”، لافـتـاً إلـى
أن “الـتـفـاهـمـات توصلت الى أن يتوافق رؤساء الكتل السياسية على اسم المرشح
لمنصب رئيس الوزراء على ألا يظهر لـلإعـلام، وأن يـكـون متوافقا عليه بعيداً عن الأحزاب
السياسية”.

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