رئيس اقليم كوردستان ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رغبة الإقليم في تعزيز علاقاته مع اليونان، لافتاً الى ان إقليم كوردستان أرضية وبيئة مناسبتين للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال ، وأن أمام القطاع الخاص اليوناني فرص كبيرة للاستثمار في إقليم كوردستان.

جاء حديث بارزاني خلال اجتماعه ، اليوم الجمعة ، رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس ، على هامش اعمال اليوم الاخير من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي . جرى خلال الاجتماع ، بحث أوضاع العراق والمنطقة، وأهمية تهدئة التوترات وضرورة استمرار مهام التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب. كما تم التباحث بشأن تطوير علاقات إقليم كوردستان مع اليونان والفرص المتاحة للأعمال والاستثمارات اليونانية في إقليم كوردستان إلى جانب مجموعة ملفات ذات الاهتمام المشترك .