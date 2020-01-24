نائب: احياء الصناعة في ديالى سيوفر اكثر من 40 الف فرصة عمل

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق مدحت، الجمعة، بان احياء الصناعة سيوفر اكثر من 40 الف فرصة عمل.

وقال مدحت في تصريح ان”ديالى تتميزبوجود من 500-600 معمل ومصنع بعضها كبير متخصصة بصناعة بضائع ومواد مختلفة تزيد عن 100 نوع وكانت مصدر اساسي لدعم الاسواق وجهات حكومية كثيرة لعقود لكن الاهمال والاستيراد الخارجي دفع الى اغلاق 95% ابوابها خلال السنوات الماضية”.

واضاف مدحت،ان” الاشهر الثلاثة الماضية شهدت احياء العشرات من المعامل والمصانع بسب الدعم الشعبي مؤكدا بان احياء معامل القطاع الصناعي ستوفر اكثر من 40 الف فرصة عمل للعاطلين وهذا يمثل اطار مهم جدا لمعالجة ملف البطالة المتفاقم في كل مدن ديالى “.

ودعا عضو مجلس النواب الى ضرورة فتح الابواب امام الاستثمار في ديالى وخاصة بالقطاع الصناعي نظرا لوجود كل عوامل النجاح خاصة الموقع الاستراتيجي والقرب من العاصمة بغداد وتوفر الايادي العاملة”.