أربيل.. دورة دولية حول البروتوكول والاتكيت والعلاقات العامة

تقرير: دلير إبراهيم – أربيل

الصور: أزاد قةلاتي

أقامت منظمة ابن المستوفي للتنمية الاجتماعية ISDO بالتنسيق مع المركز العالمي للتعليم والتدريب في مجال حقوق الانسان(HREA) The Global Human Rights Education and Training Center دورة تدريبية اكاديمية دولية حول فن الاتكيت والبروتوكول ومراسيم الشرف الدولية في اربيل.

جرت الدورة في فندق هانزو بلازا في أربيل بإشراف وتدريب المدرب الدولي علي المطلبي، وفي نهاية الدورة حصل المشاركون على شهادات معتمدة من قبل منظمه ابن المستوفي ISDO والمركز العالمي للتعليم والتدريب في مجال حقوق الانسان (HREA) The Global Human Rights Education and Training Center

وخلال تصريح صحفي أكد كاكة احمد جميل رئيس منظمة ابن المستوفي للتنمية الاجتماعية ISDO والمدير العام للدورة: “نسعى دوما نحو الافضل ولدينا برامج تدريبية مكثفة للعام الجاري 2020، ونؤكد على استمرارية هذه الدورات في مجال التنمية البشرية والتعريف بالاتيكيت والبروتوكول الدولي كفن دولي ومعاصر وظروري للجميع, وسبل توصيله إلى جميع فئات المجتمع العراقي من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات والجمعيات والنقابات المهنية، في كافة أنحاء البلاد”..

هذا واقيمت الدورة بمشاركة واسعة من الإعلاميين والاكاديميين والأساتذة الجامعيين والأطباء وممثلي منظمات المجتمع المدني من عموم العراق، ومن مختلف القوميات والأديان والمذاهب, إضافة إلى اللاجئين السوريين المقيمين في إقليم كوردستان وعدد من اعضاء نادي سفراء السلام والانسانية.

من جهته أثنى السفير نظمي حزوري عميد السلك الدبلوماسي والقنصل العام لدولة فلسطين، على دور منظمة ابن المستوفي في مجال التنمية البشرية والانشطة الاجتماعية في إقامة مثل هذه الورش والدورات الهامة في مجال العمل الدبلوماسي والاتكيت والعلاقات العامة.

كما اكد سوران عبدالرحمن رئيس جمعية المطابع في كوردستان ظرورة توسيع واستمرارية مثل هذه الدورات التدريبية لاهمية العلاقات العامة وفن الاتكيت في حياتنا اليومية.

ويضيف الاستاذ فلاح أنور الكلهوري المدير العام لمجموعة شركات هانزو والقنصل الفخري لجمهورية الفلبين في اقليم كوردستان: نظرا لاهمية مثل هذه الدورات التدريبية، نحن كمجموعة شركات هانزو، نواصل دعمنا مشاريع منظمة إبن المستوفي في مجال التدريب والتأهيل في جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة.

وأقيم الحفل النهائي للدورة وتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية، برعاية سعادة السفير نظمي حزوري عميد السلك الدبلوماسي في إقليم كوردستان والقنصل العام لدولة فلسطين، وبحضور السيد فلاح أنور الكلهوري المدير العام لمجموعة شركات هانزو وصادق الموسوي سفير السلام الدولي، وسوران عبدالرحمن رئيس جمعية المطابع في كوردستان واحمد النعيمي رئيس نادي سفراء السلام، وكاكة احمد جميل رئيس منظمة ابن المستوفي للتنمية الاجتماعية ISDO والمدير العام للدورة.