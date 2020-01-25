استقالة جديدة تعصف بـ”مدربي” الدوري العراقي

اعتذر مدرب فريق زاخو علي هادي ، اليوم الخميس ، عن اكمال مهمته التدريبية مع الفريق ، بسبب توقف مباريات الدوري الممتاز والظروف المحيطة بالعمل وعدم اتضاح صورة استمر المباريات او تاجيلها .

وذكر المدرب “هادي” في منشور عبر صفحته في الفيسبوك ، بعد ان” توقف الدوري وأصبح العمل صعبا بترحيل المحترفين إلى ديارهم وتسوية الامور مع لاعبي المحافظات”.

واضاف هادي: “ان عودة اغلب لاعبي الفريق ضمن دوري الإقليم ورغم الصبر على الظروف الصعبة لكن بما ان المشاركة باتت شبه مستحيلة في الدوري وفق المعطيات الحالية لذا قررت التنازل عن حقوقي المادية جميعها”.