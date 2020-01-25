الجيش الى شوارع البصرة و6 قتلى و54 جريحاً في مواجهات بين المحتجين والامن في بغداد

وجه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال ، بنزول القوات المسلحة من الجيش العراقي إلى الشارع ، بحسب بيان من قيادة عمليات البصرة ، الجمعة .

وبحسب البيان فإن” قائد العمليات أوعز بتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين إلى ساحات الاعتصام شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في الأماكن العامة والمفتوحة والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين” وفق البيان .

وفي الناصرية (مركز محافظة ذي قار) أقدم مجهولون على إحراق مدرسة في قضاء الدواية شمال شرقي المدينة. كما اصيب طبيبان وسط الناصرية برصاص مجهولين يستقلون دراجه نارية قبل ان يلوذوا بالفرار ، فيما تم نقل المصابين الى المشفى .

إلى ذلك أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في بغداد إلى 6 قتلى و54 جريحاً، منهم 2 سقطوا في ساحة الكيلاني وسط العاصمة ، فيما وقعت مواجهات متقطعة بين القوات الأمنية والمحتجين عند طريق “سريع محمد القاسم”.

مصادر طبية قالت إن 7 إصابات بحالات اختناق سجلت بين المتظاهرين، إثر إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت مصادر طبية من ساحة الطيران ، قرب ساحة التحرير، وسط بغداد، قد أفادت في وقت سابق بسقوط قتيل وإصابة 7 محتجين خلال اعتداء نفذه مسلحون يستقلون سيارات نقل جماعي، فجر الجمعة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصر المتظاهرون الذين قتل منهم اكثر من 600 واصيب اكثر من 25 ألفاً ، على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، واختيار مرشح مستقل لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.