الصحة البرلمانية: تم الايعاز لجميع المنافذ والمطارات باجراء الفحص لفايروس كورونا

اعلن عضو لجنة الصحة البرلمانية جواد الموسوي، السبت، عن الايعاز لجميع المنافذ والمطارات باجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا.

وقال الموسوي في بيان إنه “بالاتفاق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية تم الايعاز الى جميع المنافذ الحدودية والمطارات باجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا لجميع الاشخاص القادمين الى العراق من الصين من العراقيين والاجانب وبدون استثناء”.

وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصا، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم.

وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس “كورونا”، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.