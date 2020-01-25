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الكذب روح السياسة!!

الساسة يكذبون , ولا سياسة بلا كذب , فالكذب روح السياسة وجوهرها , وإذا إنتفى الكذب إنتفت السياسة ,

فالذي يقول الصدق لا ينتمي للسياسة وهذه حقيقة دامغة.

فساسة الدول القوية يكذبون , ومعظم ساسة الدول الضعيفة سذجة ويصدقون , ولهذا فهم ليسوا بساسة , وإنما عبارة عن مفردات عقائدية تحمل أسباب هلاكها وتنحر نفسها على صخرة أوهامها.

الساسة يكذبون , لأن الناس ينساقون وراء الأكاذيب ويهربون من الصدق والحقيقة , فالبشر يتبع الكذابين والمخادعين والدجالين , بل أن العالم يسير على سكة الكذب.

وأكبر الأحداث تحققت بإرادة الكذب وخطابات الكذابين , وفي القرن الحادي والعشرين , ما حصل للعراق بني على أكاذيب مسطورة ومنطوقة , ورفع راياتها قادة الدول القوي التي هاجمته , وما حصل للعديد من الدول الأخرى التي أكلها الدمار والخراب مبني على الكذب.

أ لم تصدح الأكاذيب في مجلس الأمن لتسويغ الإنقضاض على العراق , وتم تمرير الأكاذيب ودق طبول الحرب حتى تبين ما حصل مبني على الكذب , وماذا ينفع الإعتراف بالكذب بعد خراب العراق؟

الكذب دين الساسة وعقيدة الكراسي , ولهذا عندما يجلس الدين على الكرسي , ويلبس العمامة السياسية فأنه يكون عدوا لذاته وموضوعه , وهذا يفسر تناقض الأحزاب المدّعية بدين , وكيف أن سلوكها يتقاطع مع ما تدّعيه لأن السياسة أكاذيب والدين صدق , ولا يمكن للصدق أن يجلس على الكرسي مهما توهم المتسيسون.

ومن هنا فأن البلدان المبتلاة بالعمائم المتسيسة لن تتعافى من أمراضها وأوبئتها الفتاكة إلا بإخلاء الكراسي منها , وتأكيد الرؤية الواضحة بأن للعمائم مكانها وللسياسة دجاليها ومرتزقتها , ولا يمكن جمع النقيضين في عمامة أو جبة أو لحية أو جيب شره يستحوذ على حقوق الآخرين.

والمشكلة التي تواجهها المجتمعات أن العمائم تتاجر بالدين وتتخذه وسيلة للإرتزاق , وبما أن الكراسي قد وفرت لها غنائم كبيرة ومكانة متسلطة على مصير الآخرين من الذين يتبعونهم , فأن محاولات إبعاد العمائم عن الكراسي ستكون من أصعب المهمات والتحديات التي ستواجه هذه المجتمعات المنكوبة بعمائمها.

وهذا يعني أن زحزحتها من مقاماتها السلطوية سيكلف غاليا , وربما سيتسبب بمزيد من الخراب وسفك الدماء , لأن هذه العمائم عبارة عن ماركات تجارية لا يهمها سوى ما تستحوذ عليه من الأموال , ويمكنها أن تبرر آثامها وخطاياها بما يحلو لها من الفتاوى المفصلة على مقاسات أهوائها.

فهل سيتعافى المجتمع من طاعون العمائم؟!!

د-صادق السامرائي

2\10\2017

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