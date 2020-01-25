بطولة أستراليا: فيدرير ينجو من المفاجأة!

وصل فيدرير إلى انتصاره الـ 100 في أستراليا المفتوحة

استطاع السويسري روجر فيدرير التغلب على منافسه الأسترالي جون ميلمان (المصنف 47)، في مواجهة أحرج فيها الأخير السويسري، حيث وصلت المباراة إلى المجموعات الخمس اليوم الجمعة في الدور الـ 16 من بطولة أستراليا المفتوح للتنس.

ونجح فيدرير في الفوز بواقع 4-6 و7-6 و6-4 و4-6 و7-6، حيث ارتكب فيدرير العديد من الأخطاء.

وسجلّ على فيدرر الذي يحمل 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى 82 خطأ، مقابل 62 تسديد ناجحة، واستغرقت المباراة أكثر من أربع ساعات على ملعب “رود ليفر”.

وبهذا الفوز وصل فيدرير إلى انتصاره الـ 100 في أستراليا المفتوحة.

وكان الزخم في بداية المباراة مع ميلمان، الذي تفوّق على فيدرر في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وفاز بالمجموعة الأولى قبل أن ينتصر اللاعب السويسري في الثانية بعد شوط فاصل ثم تفوق في الثالثة بكسر متأخر لإرسال منافسه. لكن اللاعب الأسترالي الذي لا يكل، لم يستسلم، وفاز بالمجموعة الرابعة ليجبر المصنف الثالث على تعويض تأخره بكسر للإرسال لينتصر في الشوط الفاصل.