بعد اعلان فتح الطرق والساحات المغلقة.. قوة أمنية تحاصر ساحة التحرير وسط بغداد

بدأت قوة أمنية بمحاصرة ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد ساعات على فتح عدة طرق في محيط الساحة، فضلاً عن طريق محمد القاسم.

وأفاد شهود عيان وناشطون، بأن “المتظاهرين في ساحة التحرير أبدوا قلقاً من التحركات الأمنية الجديدة، المتمثلة بقوات مكافحة الشغب وغيرها”.

وأكدت مصادر ميدانية بتوجه العديد من المتظاهرين، صوب ساحة الخلاني لمنع القوات الامنية من التقدم نحو التحرير.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، فتح طريق محمد القاسم السريع، وعدد من الطرق الأخرى.

وقالت القيادة في بيان إن “طريق محمد القاسم مفتوح ويجري الان تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها أمام حركة العجلات بشكل دائم”.

وأضافت، أنه “تم افتتاح ساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة العجلات بشكل كامل، فضلاً عن افتتاح جسر الأحرار أمام حركة العجلات بشكل كامل، على أن تفتح السنك والخلاني والرشيد أمام حركة العجلات بعد قليل”.

وفرض المتظاهرون في بغداد سيطرتهم منذ نحو أسبوع على طريق محمد القاسم والساحات المحيطة به اثر تصعيد لافت في الاحتجاجات الشعبية.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصر المتظاهرون الذين قتل منهم اكثر من 600 واصيب اكثر من 25 ألفاً ، على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، واختيار مرشح مستقل لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.