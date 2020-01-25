بلاسخارت تشن هجوماً عنيفاً على السلطة في العراق: يجب خدمة الناس بدل اضطهادهم وقتلهم

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم السبت، إن عدم المساءلة وعدم التساهل لا يستحقان آمال العراقيين ، التي تم التعبير عنها بشجاعة لمدة أربعة أشهر حتى الآن.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة لها على تويتر” أن عدد القتلى والإصابات مستمر في الارتفاع ، وستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل.

واكدت، انه” يجب خدمة الناس وحمايتهم ، وليس الاضطهاد بعنف.

Unaccountability and indecisiveness are unworthy of Iraqi hopes, courageously expressed for four months now. While death and injury tolls continue to rise, steps taken so far will remain hollow if not completed. The people must be served and protected, not violently oppressed.

— Jeanine Hennis (@JeanineHennis) January 25, 2020

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