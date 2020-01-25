جيرو إلى “البرسا” في حال فشله بضم رودريغو؟

لا يزال برشلونة يسعى للتعاقد مع بديل لسواريز

أصبح الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشلسي الإنكليزي، ضمن اهتمامات برشلونة الإسباني بحسب ما أوردت صحيفة “سبورت” على غلافها اليوم الجمعة.

ويسعى “البرسا” قبل أيام من إغلاق باب الانتقالات الشتوية لضم مهاجم بديل للاعبه الأوروغوياني لويس سواريز الذي سيبتعد فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

ويضع النادي الكتالوني رودريغو لاعب فالنسيا أولوية له لكن في حال فشله في ضمه من المحتمل أن يتّجه نحو جيرو الذي لم يشارك في أي مباراة مع تشلسي منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووفقاً للصحيفة فإن برشلونة في حال قرّر ضم جيرو فإن ذلك سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وبدوره فإن اهتمام “البرسا” بجيرو من شأنه أن يحول دون انضمامه الذي كان مرتقباً إلى إنتر ميلانو الإيطالي للعب تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي كما كانت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية أوردت ذلك قبل أيام.