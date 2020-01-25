سائرون تتبنى العمل على إنهاء عمل الشركات الأمنية الأمريكية

تبنى تحالف سائرون، السبت، العمل على إنهاء عمل الشركات الامنية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

وذكر بيان للتحالف انه “استجابة لبيان مقتدى الصدر، عقدت رئاسة تحالف سائرون اجتماعا موسعا لمناقشة بيان تظاهرة السيادة المليونية يوم أمس الجمعة”.

وأضاف انه “جرى خلال الاجتماع دراسة ومناقشة الحلول المطلوبة لتحقيق السيادة العراقية ومنع اية تجاوزات وفق الآطر والقنوات السياسية والقانونية”.

وتبنى التحالف “خارطة طريق لتحقيق ذلك عبر أربع نقاط”، مبيناً أن “النقطة الاولى هي العمل على تبني مقترح قانون يمنع تواجد اي قواعد وقوات اجنبية على الأراضي العراقية، والعمل على إنهاء عمل الشركات الأمنية الأمريكية وتنظيم عمل باقي الشركات الأمنية الأجنبية في العراق”.

وأكد أن “التحالف يعمل على تبني معاهدات واتفاقات عدم (تدخل او اعتداء) مع دول الجوار ومواثيق للتعاون في كافة المجالات ومن بينها الاقتصادي والإعلامي والتكلنوجي وغيرها، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع القنوات الرسمية ذات الشأن في الدولة العراقية وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية ووزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد ان يتم اعداد مسودة لتلك المعاهدات والاتفاقات من خلال فريق متخصص دولي”.

وأشار إلى ان “تحالف سائرون شكّل عدداً من اللجان الفرعية لتفعيل ومتابعة تطبيق تلك الخطوات وبالتنسيق مع الكتل النيابية الأخرى”.

ولفت إلى أن “تحالف سائرون ينظر بروح المسؤولية الوطنية ويعمل على تجنيب العراق اي اختناق سياسي ويحاول مع بقية الكتل النيابية على ايجاد خارطة طريق وطنية تترجم النقاط الجوهرية في بيان الصدر لغرض استكمال السيادة الوطنية الكاملة على ترابنا الوطني”، موضحاً أن “أملنا كبير بان تكون هناك بوادر ايجابية تعزز الدور الوطني للكتل النيابية في هذا الظرف الاستثنائي المهم وتعطي رسائل ايجابية للمجتمع الدولي على وحدة العراق وتماسك قراره الوطني”.