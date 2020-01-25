سيادة المطران عطا الله حنا : ” سنبقى ندافع عن القدس ومقدساتها وانسانها مهما كانت التضحيات “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه لا توجد هنالك قوة قادرة على اقتلاع مدينة القدس من وجداننا وهويتنا وتاريخنا واصالتنا وستبقى فلسطين وقضيتها العادلة بوصلتنا ولن نرضخ لاية مؤامرات ومخططات خبيثة هادفة الى اسكات الصوت المسيحي الفلسطيني المنادي بالعدالة والحرية لشعبنا واولئك الذين يستهدفون الصوت المسيحي الفلسطيني الوطني انما يستهدفون كافة الاصوات الوطنية المقدسية بدون استثناء .

نشكر جميع الذين تواصلوا معنا خلال الايام الماضية والتي كانت اياما مؤلمة وقاسية بالنسبة الينا وخاصة الايام الاولى بعد تعرضنا لحالة التسمم الخطيرة ولكننا والحمد لله عدنا الى القدس بعد انتهاء فترة العلاجات الضرورية واللازمة لكي نكون الى جانب شعبنا في الدفاع عن القدس ومقدساتها واوقافها الاسلامية والمسيحية .

ان ما يتعرض له المسجد الاقصى يستفزنا جميعا في الصميم كما واستهداف الشخصيات الوطنية والدينية المقدسية واخرها ما تعرض له فضيلة الشيخ عكرمة صبري واولئك الذين يستهدفون الاقصى والمقدسات والاوقاف الاسلامية هم ذاتهم الذين يستهدفون اوقافنا المسيحية .

ان مدينة القدس تمر بمرحلة خطيرة فالسياسات الاحتلالية في القدس مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة .

القدس في خطر كبير واستهداف الشخصيات المقدسية انما يندرج في اطار هذه المؤامرة الخطيرة التي تستهدف مدينتنا المقدسة اذ يراد للفلسطينيين ان يكونوا مكتوفي الايدي وصامتين امام ما تتعرض له مدينتهم وهذا لن يحدث على الاطلاق .

فالقدس مدينتنا وعاصمتنا وقبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا فلا كرامة لنا بدون القدس ولا حرية لنا بدون عاصمتنا الروحية والوطنية المستهدفة اليوم اكثر من اي وقت مضى.

لن نخاف ولن نرضخ لاي تحريض او تطاول او محاولة هادفة للنيل من ارادتنا ومعنوياتنا فنحن ندافع عن قضية عادلة لابل هي اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث والرسالة الوحيدة التي نرسلها للاحتلال وعملائه ومرتزقته باننا لا نخاف الا الله الذي نعبده ونسجد له ونحن لا نخاف منكم ومن مؤامراتكم واحابيلكم المفضوحة والمعروفة بالنسبة الينا وسنبقى ندافع عن القدس وعن مقدساتها وانسانها حتى اخر يوم من حياتنا ومهما كانت التضحيات .