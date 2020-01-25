شاهد: قوة امنية تحاول فض اعتصام ذي قار بالقوة.. هل ستعاد “مجزرة جميل الشمري”؟

وصلت قوة امنية كبيرة الى معقل معتصمي محافظة ذي قار على الطريق الدولي، فيما باشرت بفتح الرصاص الحي والقنابلة المسيلة للدموع لفض الاعتصام هناك.

واظهر مقطع فيديو وصول قوة امنية كبيرة تستقل عجلات عسكرية، فتحت النار والقنابل الدخانية على معتصمي الدولي في ذي قار، فيما تفرقت جموع المعتصمين بعد وقوع اصابات.

وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “عشرة اشخاص على الاقل سقطوا باصابات بعضها خطيرة نتيجة فتح الرصاص الحي والقنابل الدخانية من قبل القوة الامنية”.

يذكر ان قائد شرطة ذي قار، قد توعد بعدم التعرض لمعتصمي الدولي، ولافك اعتصامهم بالقوة.