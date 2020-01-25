محلل: جدولة خروج القوات الأميركية بحاجة إلى مفاوض ماهر

رأى المحلل السياسي واثق الهاشمي، السبت، أن الفرصة سانحة للقوى السياسية لاعتماد الحوار على طاولة واحدة وجعل مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أطلقها في تظاهرة أمس الجمعة، منطلقاً للحوار وخارطة طريق لتوحيد المواقف وحل الخلافات وتجاوز الأزمة، مبيناً أن جدولة خروج القوات الأميركية بحاجة إلى “مفاوض ماهر” لتحويلها إلى واقع على الأرض حقناً للدماء.

وقال الهاشمي إن “التظاهرات السلمية التي انطلقت الجمعة بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كانت مميزة بعدة جوانب وأوصلت رسالة مهمة إلى العالم عموماً والولايات المتحدة خصوصاً”، مبيناً أن “التظاهرات كانت سلمية ومنضبطة رفعت فيها أعلام العراق ولم تحصل فيها أي مشاكل وحملت رسالة واضحة للتحالف الدولي وأميركا بوجود شريحة كبيرة رافضة لتواجد قواتهم على أراضينا”.

وأضاف الهاشمي، أن “مبادرة الصدر وضعت خارطة طريق مهمة، وحملت اعتبارات مهمة خاصة أن الجميع يعلم أن الولايات المتحدة لن تخرج بسهولة وهي لم تعبر المحيطات إلى العراق لإنهاء نظام ديكتاتوري فقط وهي ليست منظمة خيرية بل دولة لديها مصالح”، مشيراً إلى أن “الحديث عن جدولة خروج القوات الأميركية بحاجة إلى مفاوض ماهر لتحويلها إلى واقع على الأرض حقناً للدماء كي لا تكون الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الدول”.

ولفت إلى أن “المغزى الأول من مبادرة الصدر وتظاهرات الجمعة وصلت إلى الولايات المتحدة، لكن المغزى الآخر يرتبط بالقوى السنية والكردية الرافضة لأي جدولة أو إخراج للقوات الأجنبية”، متابعاً: “آن الأوان لجلوس الجميع على طاولة حوار واحدة للحوار حول هذا الأمر للخروج بموقف موحد بين القوى السياسية وبين الرئاسات وألا نكون مشتتين بالتصريحات والمواقف لأن هذا يجعل العراق ضعيفاً أمام خصومه”.

ومضى الهاشمي إلى القول إن “الفرصة سانحة للقوى السياسية لاعتماد الحوار على طاولة واحدة وجعل مبادرة الصدر منطلقا لهذا الحوار وخارطة طريق لتوحيد المواقف وحل الخلافات وتجاوز الأزمة”.

وشهدت منطقتا الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح أمس الجمعة، “تظاهرة مليونية” دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضاً للوجود الأميركي في البلاد.

وكان مجلس النواب صوت، في الخامس من الشهر الحالي، على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العمل على إنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية.