مكتب الصدر يوجه الناصري بترك “ثوار” الناصرية فوراً

وجّه مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أسعد الناصري بترك “ثوار” الناصرية فوراً، فيما قرر تجميده إلى إشعار آخر.

وذكر المكتب في بيان انه “نظراً للتجاوزات الصادرة من (الشيخ أسعد الناصري) وتصريحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاحداث الاخيرة فيجب عليه فوراً ترك ثوار الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلباً ولا إيجاباً”.

وأضاف أن “البصري يعتبر مجمداً من الآن وإلى إشعار آخر، لعصيانه أوامر آل الصدر وعهده مع السيد الشهيد، وكفاه تسلطاً وحباً للدنيا”.

وأوضح الصدر، :”إذا كان مضطراً لتغيير أفكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بأفكاره”.