من حدائق الورد والعطر
بقلم : شاكر فريد حسن
خدّاكِ البدرُ
وعيناكِ البحرُ
وبين الموج والسحر
أُسافرُ في رحلة تيه
أبديةٍ
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عاشقُ الروح أنا
في هواكِ هائمٌ متيّم
من رحيقِ العشقِ
نثملُ
وفي جوفِ الحشا
تقيمين
وعلى عهدِ الوفاءِ
نبقى
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دافئةٌ هي مواقد الشتاء
ولكن أنفاسكِ يا أنتِ
أكثر دفئًا
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يرتعشُ الوردُ
على وقعِ خُطاكِ
فهلْ أغارُ من الوردِ
أم من ظلكِ يا أنتِ
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أيا أنتِ
دعينا نتكنّى
بالكواكبِ والنجومِ
أنتِ الزهرة
وأنا زحل
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يا حياةِ الروحِ
أذوبُ فيكِ
أشتاقُ رشفَ
الرضابِ
وأتوقُ لقبلةِ
مِن الشفاه
تروي ظمئي
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نظمتُ أشعارًا
من سحرِ عينيكِ
ورسمتُ بالحروفِ
قلبًا بهواكِ
متيما
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كيفَ تُمْسي الحروف
دموعًا
في متاهاتِ عيونكِ
يا أنتِ
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كيفَ أشفى من امرأةٍ
باغتني هواها
كأمطارِ أيلول
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يشدني الشوق
لمرافئ عينيكِ
ويحرقني الانتظار
فاعدّي إليَ رحلة
العناقِ
عبرَ مشاعري
وأنسامَ روحي
أيا أنتِ