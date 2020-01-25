موعد مباراة الترجي الرياضي ضد الرجاء الرياضي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا – السبت 25 يناير 2020

تتجه انظار وعشاق كرة القدم مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020 الي ملعب المنزه في العاصمة التونسية حين يرحب نادي الترجي الرياضي نظيره نادي الرجاء الرياضي في مباراة تخطف الانظار وتحبس الأنفاس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة..ويسافر نادي شبيبة القبائل في مهمة صعبة حين يحل ضيفاً على ملعب الشهداء ليلتقي بصاحب الأرض والجمهور فيتا كلوب لحساب الجولة الخماسة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.. ويستهل نادي الهلال السوداني مشوارة في دور المجموعات حين يواجة بلاتينيوم لحساب الجولة الخماسة من دوري أبطال أفريقيا..

موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة..

الترجي الرياضي X الرجاء الرياضي

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

من غرفة التعليق: علي محمد علي على قناة beIN Sports HD 1

الهلال السوداني X بلاتينيوم

التوقيت: 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

من غرفة التعليق: سوار الذهب على قناة beIN Sports HD 1

شبيبة القبائل X فيتا كلوب

التوقيت: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

من غرفة التعليق: عادل خلو على قناة beIN Sports HD 1

يتربع نادي الترجي الرياضي على عرش المجموعة الرابعة برصيد 10 نقط خلال 4 جولات. فاز في ثلاث وتعادل في واحدة، في حين يحل نادي الرجاء الرياضي وصيف المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط. فاز في مبارتين وتعادل في واحدة وخسر بواحدة..

في حين يحل نادي شبيبة القبائل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. فاز في مباراة وتعادل بواحدة وخسر في مبارتين، وبالمقابل يحل نادي فيتا كلوب في المركز الرابع بنقطة وحيدة. تعادل في مباراة وخسر في ثلاث..