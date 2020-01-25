نيجيرفان بارزاني عن مشاركته في منتدى دافوس : شاركنا القادة والمسؤولين رؤانا بخصوص تطورات المنطقة

كشف رئيس اقليم كوردستان ، نيجيرفان بارزاني ، عن مضمون محادثاته مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جرى بينهما على هامش اعمال منتدى دافوس الاقتصادي الذي انهى اعماله اليوم الجمعة ، وكذلك موق اقليم كوردستان من الاوضاع والتطورات الجارية في العراق والمنطقة .

نيجيرفان بارزاني قال للصحفيين ، اليوم الجمعة ، ان المحادثات مع الرئيس الامريكي تركزت حول علاقة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

مضيفاً ، ان الرئيس الامريكي عبر عن تقديره لاحتضان الاقليم وحمايته للمكونات الدينية والقومية المختلفة ، كما أشاد بدور قوات البيشمركة في الحرب على داعش ، وثمن دور اقليم كوردستان في المنطقة بشكل عام .

وعن التظاهرات في العراق وموقف إقليم كوردستان من تواجد قوات التحالف في العراق ، قال بارزاني: “موقف إقليم كوردستان من تواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق واضح، هذه القوات جاءت في سنة 2014 بناء على طلب العراق ولمساعدة العراق ومازالت مستمرة في مهمتها ، ونحن نرى أن بقاءها ضروري لمواجهة داعش، لأن داعش مازال يمثل تهديداً كبيراً ليس لإقليم كوردستان وحده بل لكل العراق، لذا نعتقد بأن هذه القوات يجب أن تبقى حتى نتمكن جميعاً من الإعلان واثقين بأن داعش قد انتهى”.

وعن اجتماعاته ولقاءاته التي أجراها خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي وعلاقات إقليم كوردستان الدبلوماسية على المستوى الدولي، قال رئيس اقليم كوردستان : “ تمت دعوتنا بصورة رسمية من جانب منتدى دافوس الاقتصادي للمشاركة في دورته الخمسين. شاركنا ضمن هذا الإطار، وكانت فرصة لنا في إقليم كوردستان أن نشارك في مثل هذه المنتديات لنتشارك رؤانا وآراءنا الخاصة بأوضاع إقليم كوردستان والتطورات الحالية في العراق بصورة عامة ، مع كبار مسؤولي الدول المشاركين في هذا المنتدى “. مردفاً ” كما تعلمون، تحظى المسألة العراقية والتطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة باهتمام كل تلك الدول، وفي هذا الإطار اجتمعنا مع مسؤولين ورؤساء دول، والأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس ترامب، ورؤساء وزراء، والشركات العالمية وتحدثنا معهم وأطلعنا الجميع على أوضاع العراق ورؤى وآراء إقليم كوردستان حول التطورات الحالية التي يشهدها العراق والمنطقة “. موضحاً ” أستطيع القول إن المستوى الدبلوماسي ونشاط إقليم كوردستان جيد جداً ، وإقليم كوردستان بحسب موقعه ضمن إطار العراق وبموجب الدستور العراقي موضع تقدير واهتمام من المجتمع الدولي”.

وعن أهمية وتأثير وضع علم كوردستان خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي ، قال ان الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي يعرفون مكانة إقليم كوردستان ، ويعرفون أن إقليم كوردستان كيان دستوري في إطار العراق . لا شك أن وضع علم كوردستان أمر سار لكل كوردي ، أرى أن هذا من دواعي ارتياح كل كوردي في أي مكان، كما أنه لم يكن رسالة إلى كورد العراق وحدهم، بل يحق لكل الشعب الكوردي أن يفرح ، هذا تقدير لنضال وتضحيات شعب ولدماء شهداء شعب ناضل وكافح عبر التاريخ. هو انعكاس لكل أحداث هذا التاريخ كان هذا لكل الشعب الكوردي”.