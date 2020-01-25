وسط عجز حكومي .. ميليشيا الحشد تحتجز عدداً اخر من سائقي الشاحنات في القائم

كشف مصدر امني مسؤول في محافظة الانبار ، اليوم السبت ، ان ميليشيا الحشد الشعبي احتجزت تسعة من سائقي الشاحنات مع شاحناتهم في منفذ القائم مع سوريا غرب الانبار لجمع اتاوات منهم .

وقال المصدر ان” عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي المتمركزة في قضاء القائم على الحدود العراقية السورية (غرب الانبار) تطالب بمبالغ مالية لقاء السماح لهم بالمرور والعبور على الطريق الدولي من سوريا الى المحافظات العراقية”.

واضاف المصدر، ان ” القوات الامنية والجهات الحكومية لا تستطيع التدخل لمنع عناصر ميليشيا الحشد من التجوال في منفذ القائم وفي المدينة حتى باتوا يتدخلون في عمل الدوائر الخدمية وفي خطط انتشار الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة”.

وبين المصدر ان” اهالي المناطق الغربية وبعض من مسؤوليها طالبوا بانسحاب الحشد من مناطقهم كون هناك قوات من الجيش والشرطة هي المسؤولة عن الملف الامني مع المطالبة بحماية المنافذ الحدودية مع سوريا والاردن والسعودية”.