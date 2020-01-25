وفد من المتظاهرين العراقيين سيتوجه قريباً الى الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية

صرح الناطق بأسم الجبهة الوطنية المدنية (موج) السيد وسام البياتي بما يلي:

في اطار جهود الحراك الشعبي العراقي وبالتنسيق مع الجبهة الوطنية المدنية (موج) بهدف وضع الرأي العام العالمي والاسلامي والعربي في صورة الاحتجاجات الشعبية السلمية المتواصلة منذ مطلع اكتوبر الماضي واساليب القمع والانتهاكات التي تمارسها بعض الجهات الامنية بحق المحتجين من خلال الاستخدام المفرط للقوة، سيتوجه وفد من المتظاهرين في ساحات الاعتصام العراقية لزيارة مقرات الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية، للمطالبة باحالة القتلة الى المحاكم الجنائية الدولية.

وسيناقش الوفد مع المسؤولين في المنظمة الدولية والمنظمات الاقليمية التدخلات في الشأن العراقي وعمليات القتل والانتهاكات الممنهجة والتي اوقعت حتى الان اكثر من ستمائة شهيد من المتظاهرين السلميين وعشرات الالاف من الجرحى عدا عن مئات المخطوفين والمغيبين من الناشطين المدنيين وقمع المعارضين السياسيين.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

25 كانون الثاني 2020