إطلاق نار ونقل عشرات المصابين إلى المفارز الطبية في الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، إن صدامات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وأوضح المصدر أن الصدامات قد وقعت في تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية، مبينا أنه “تم تسجيل حالات اختناق”.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، بإطلاق القوات الحكومة والميليشيات للرصاص الحي وقنابل الغاز على المعتصمين بساحة الحبوبي في الناصرية.

من جانبه، كشف مصدر طبي، اليوم ، عن حصيلة المصابين بالرصاص الحي ومسيل الدموع من المتظاهرين في أحداث الناصرية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن “حصيلة المواجهات في ذي قار اليوم وصلت لـ 50 جريحا بطلق ناري”، مشيرا الى “تسجيل أكثر من 100 مصاب بحالة اختناق”.

وكان ثلاثة متظاهرين قد قتلوا السبت خلال تظاهرات، حيث قتل متظاهر وأصيب 40 في بغداد، بينما قتل شخصان وأصيب 20 في الناصرية، بحسب فرانس برس.

ومنذ الاثنين الماضي، بعد انتهاء “مهلة الناصرية”، التي منحها المتظاهرون لتشكيل حكومة مستقلة، تشهد بغداد ومحافظات جنوبية تصعيداً في الاحتجاج السلمي، المستمر منذ مطلع تشرين الأول من السنة الماضية، حيث أقدم المتظاهرون على إغلاق عدد من الطرق الرئيسة، ما أدى الى حدوث تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الامر الذي أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف الطرفين.