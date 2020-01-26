اعتداء على كادر قناة الاتجاه في البصرة

25/1/2020

اعتدى احد المتظاهرين على مراسل قناة الاتجاه ومصورها اثناء تغطية الاحتجاجات، مساء اليوم السبت، وسط محافظة البصرة.

مراسل القناة علي البطاط افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه “ومصور القناة مصطفى منذر كانا في مهمة صحفية لنقل التظاهرات بث مباشر، بعد الاتفاق مع القوات الأمنية على ذلك، مشيرا إلى انه وخلال التغطية كان احد المتظاهرين يحمل آلة حادة وتوجه نحوه لاصابته، إلا ان مصور القناة مصطفى منذر منعه”.

وأضاف البطاط ان كادر القناة وبعد الحادثة اضطر إلى إيقاف النقل المباشر ومغادرة ساحة التظاهرات حفاظا على سلامته.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إذ تتمنى السلامة للزميلين علي البطاط ومصطفى منذر فانها تعد ماتعرضا له انتهاكا للعمل الصحفي.

وتتفهم الجمعية حجم الغضب الذي يعتري معظم ساحات التظاهر جراء ما حصل من احداث، الا انها تهيب بالجماهير المحتجة تفهم مهنة الصحفيين ايضا كما تطالب الجمعية القوات الأمنية والجهات المعنية في البصرة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين لضمان تأدية عملهم دون ضرر.