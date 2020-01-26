الصدر يجمد احد قيادات تياره .. ويكشف عن السبب

أعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر، اليوم السبت ، تجميد الشيخ اسعد الناصري ، احد قيادات التيار .

وثيقة صادرة عن مكتب الصدر ، اشارت الى انه : ” نظرا للتجاوزات الصادرة عن الشيخ اسعد الناصري وتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الاخيرة ، تقرر ما يلي : يجب عليه فورا ترك ثوار محافظة الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلبا ولا ايجابا”.

مضيفة : “ي عتبر مجمدا من الان والى اشعار اخر، لعصيانه اوامر ال الصدر وعهده مع السيد الشهيد (قدس)، وكفاه تسلطا وحبا للدنيا”.

واردفت :”اذا كان مضطرا لتغير افكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بافكاره”.