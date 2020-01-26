Posted on by

الصدر يجمد احد قيادات تياره .. ويكشف عن السبب

الصدر يجمد احد قيادات تياره .. ويكشف عن السبب

أعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر، اليوم السبت ، تجميد الشيخ اسعد الناصري ، احد قيادات التيار .

وثيقة صادرة عن مكتب الصدر ، اشارت الى انه : ” نظرا للتجاوزات الصادرة عن الشيخ اسعد الناصري وتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الاخيرة ، تقرر ما يلي : يجب عليه فورا ترك ثوار محافظة الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلبا ولا ايجابا”.

مضيفة  : “ي عتبر مجمدا من الان والى اشعار اخر، لعصيانه اوامر ال الصدر وعهده مع السيد الشهيد (قدس)، وكفاه تسلطا وحبا للدنيا”.

واردفت :”اذا كان مضطرا لتغير افكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بافكاره”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close