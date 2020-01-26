العبادي يعلق على قمع المتظاهرين.. ويحسم قضية تراجعهم عن الاصلاح

أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، السبت، ان قمع المتظاهرين لن يفلح، ولن يتراجعوا عن الاصلاح مهما كلفهم الامر.

وكتب العبادي عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، (25 كانون الثاني 2020) ان “الشعب الذي اعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه، لن يتراجع عن الاصلاح مهما كلف الامر”.

وأضاف في تغريدته، “هؤلاء الذين وهبوا ارواحهم للحياة لن يموتوا، وهذا الوطن الذي علم الانسانية الحضارة، ولقن الغزاة دروسا في الوطنية والسيادة سيكون النصر حليفه”.

وختم العبادي بالقول: “لن يفلح القمع ولا الظلم حيث اتى”.

وكانت مصادر أمنية وطبية، قد أفادت اليوم، بإصابة العديد من المتظاهرين خلال مواجهات مع القوات الأمنية على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني.

وذكرت المصادر في تصريحات ان “المواجهات التي اندلعت بعد محاولة قوات مكافحة الشغب التقدم من الخلاني باتجاه ساحة التحرير، أسفرت عن إصابة نحو 20 متظاهرا بجروح”.

وتابعت، ان “المتظاهرين اقدموا على حرق الاطارات لمنع تقدم القوات الامنية”.

وكانت مصادر أمنية وطبية، قد أكدت في وقت سابق، ان قوات الشرطة اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد مما أدى إلى إصابة 7، بعد أن شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.