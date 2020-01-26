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بعد نحو 3 أسابيع من تعليقه .. المانيا تستأنف تدريب البيشمركة

بعد نحو 3 أسابيع من تعليقه .. المانيا تستأنف تدريب البيشمركة

استأنف الجيش الألماني ، اليوم الاحد ، تدريب قوات البيشمركة في إقليم كوردستان ، بعد حوالي 3 أسابيع من تعليقه بسبب التوترات التي اعقبت مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير/كانون الثاني بضربة جوية أمريكية في بغداد.

وقال الجيش الالماني إن قائد القوات الدولية التي تقاتل تنظيم داعش رفع التعليق. واستأنفت ألمانيا التدريب في أربيل، الأحد مع شركائها.

وللجيش الألماني حوالي 90 مدرباً في أربيل.

هذا ولا تزال مهمة التدريب الألمانية في وسط العراق معلقة، ولم ترد أنباء على الفور ما إذا كانت ستستأنف أم لا.

وفي تدبير مؤقت، كانت ألمانيا نقلت 35 جنديا من العراق من قواعد في التاجي  وبغداد يوم 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتحول معظمهم إلى الأردن المجاور.

هذا وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد أشرف اليوم الأحد 26 يناير / كانون الثاني ، على اجتماع خاص بالإصلاحات في وزارة البيشمركة، جرى خلاله بحث جملة ملفات.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: “سنبذل كل ما في وسعنا، وبالإمكانات المتاحة، من أجل تطوير أداء قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها على أساس علمي وعصري”

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