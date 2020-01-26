بغداد .. مقتل متظاهر وإصابة 30 في محاولة تفريق قوات الأمن للمحتجين

ذكرت مصادر أمنية وطبية أن شخصا واحدا قُتل وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد ، جراء محاولة قوات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع .

وقال مصدر طبي في دائرة صحة الرصافة في بغداد ، إن فرق الإسعافات سجلت 30 إصابة في صفوف المحتجين قرب ساحة التحرير منذ الصباح وحتى ساعات الظهيرة ، جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار المصدر أن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات فيما تم تقديم العلاج الميداني للبقية.

وأجبر مئات المحتجين بعد ظهر السبت، قوات الأمن على التراجع بعد تقدمها باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، لاقتحامهما.

ووقعت الاشتباكات بعد أن شرعت السلطات في إزالة حواجز خرسانية قرب الساحة الشهيرة ، حيث يعتصم المحتجون المناهضون للحكومة منذ شهور، وعلى جسر رئيسي واحد على الأقل على نهر دجلة في بغداد.

بالتزامن انتشر المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة ، وقرب جسر السنك ، وسط العاصمة بغداد.