بيان منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا

الرفاق الاعزاء

البيان بعد التعديلات

بعد ساعات من المظاهرات التي طالبت بأخراج الاحتلال الامريكي دون غيره من المحتلين في عراقنا الحبيب، أقدمت قطعان مكافحة الشغب وبقية القوات الأمنية بهجوم غادر على ساحات الاعتصام في السنك والخلاني وساحة البحرية في البصرة ، حيث أحرقت خيم المعتصمين ، واعتقلت أعداد كبيرة منهم في البصرة . ويأتي هذا التصعيد رغبة من أيران وذيولها بأنهاء انتفاضة شعبنا ، وأختيار رئيس وزراء ينسجم مع تطلعاتهم للحفاظ على مركز السلطة والقرار .

أننا في الوقت الذي ندين فيه القمع واستخدام القوة المفرطة تجاه الأحرار والثوار في العراق ، ونستنكر الهمجية التي تتعامل فيها السلطة وقطعانها ، ندعوا جاليتنا الكريمة في هولندا وبلجيكا للتحرك السريع وتوجيه نداءات أغاثة لكل المنظمات والأحزاب الهولندية والبلجيكية للتضامن مع شعبنا العراقي في تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة رئيس وزراء وطني مستقل ، تأخذ على عاتقها التهيئة لانتخابات مبكرة ، وتقديم قتلة الشعب للقضاء المستقل لينالوا جزاهم العادل .

كذلك ندعوا جاليتنا الموقرة للاحتجاجات بكل الطرق السلمية والقانونية لإيقاف القتلة

المجد لشهداؤنا الأبرار

والنصر لقضية شعبنا العادلة

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا