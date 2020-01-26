ترجمت لك : البنتاغون يصفع ترامب الكذاب مرة أخرى ….

34 أربع و ثلاثون عسكريا ً أمريكا ً جريحا ً آخر
بالإضافة الى 11 أحد عشر جريحا ً سابقا ً…
The Guardian نشرت صحيفة ذي كارديان البريطانية واسعة الإنتشار في عددها يوم 24 كانون الثاني يناير 2020 تحقيقا ً مهما ً كتبه الصحفي جوليان بورجر و الصحفية جوانا وولترز عن نقل 34 أربعة و ثلاثين عسكريا ً أمريكيا ً مصابا ً من قاعدة عين الأسد التي حطمتها الصواريخ الإيرانية الدقيقة … إلى أمريكا من أجل العلاج في مستشفياتها العسكرية ..
و هذه هي الوجبة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من الجرحى العسكريين الأمريكان الذين أصيبوا في هذه القاعدة الأمريكية في العراق ،
فقد سبق أن كتبت ُ مقالا ً مترجما ً نُشر في مجلة تايم الأمريكية عن إرسال 3 جنود مصابين إلى قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت ، و ثمانية 8 جرحى أمريكان إلى قاعدة لاندشتول الأمريكية في ألمانيا لعلاجهم من الأصابات في أدمغتهم …
المعتوه ترامب و هو رئيس أقوى دولة في العالم يقول .. نعم أني سمعت بذلك ، و أظن أن العسكريين الأمريكان مصابون بالصـــــــــــــــــــــــــــــــداع البسيط !!
بينما يقول مايكل كابلين رئيس مركز علاج إصابات الدماغ الأمريكي ان حالاتهم خطرة…
و انه صُعق بما أدلى به ترامب ..
أقول :
تنكشف كل يوم أكاذيب هذا الأخرق
و ربما الحبل ُ على الجرار..
و ما أسعدني أن أقرأ أن ترامب يتلقى الصفعات من مرؤوسيه …
و من الشعب العراقي الذي تظاهر بالملايين …
و من إيران التي تتجرأ عليه ، و على جبروت أمريكا التي هي أقوى دولة في العالم
و من غيرهم..
الدكتور_صاحب_الحكيم
كانون الثاني 2020