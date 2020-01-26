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ترجمت لك : البنتاغون يصفع ترامب الكذاب مرة أخرى ….

34 أربع و ثلاثون عسكريا ً أمريكا ً جريحا ً آخر

بالإضافة الى 11 أحد عشر جريحا ً سابقا ً…

The Guardian نشرت صحيفة ذي كارديان البريطانية واسعة الإنتشار في عددها يوم 24 كانون الثاني يناير 2020 تحقيقا ً مهما ً كتبه الصحفي جوليان بورجر و الصحفية جوانا وولترز عن نقل 34 أربعة و ثلاثين عسكريا ً أمريكيا ً مصابا ً من قاعدة عين الأسد التي حطمتها الصواريخ الإيرانية الدقيقة … إلى أمريكا من أجل العلاج في مستشفياتها العسكرية ..

و هذه هي الوجبة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من الجرحى العسكريين الأمريكان الذين أصيبوا في هذه القاعدة الأمريكية في العراق ،

فقد سبق أن كتبت ُ مقالا ً مترجما ً نُشر في مجلة تايم الأمريكية عن إرسال 3 جنود مصابين إلى قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت ، و ثمانية 8 جرحى أمريكان إلى قاعدة لاندشتول الأمريكية في ألمانيا لعلاجهم من الأصابات في أدمغتهم …

المعتوه ترامب و هو رئيس أقوى دولة في العالم يقول .. نعم أني سمعت بذلك ، و أظن أن العسكريين الأمريكان مصابون بالصـــــــــــــــــــــــــــــــداع البسيط !!

بينما يقول مايكل كابلين رئيس مركز علاج إصابات الدماغ الأمريكي ان حالاتهم خطرة…

و انه صُعق بما أدلى به ترامب ..

أقول :

تنكشف كل يوم أكاذيب هذا الأخرق

و ربما الحبل ُ على الجرار..

و ما أسعدني أن أقرأ أن ترامب يتلقى الصفعات من مرؤوسيه …

و من الشعب العراقي الذي تظاهر بالملايين …

و من إيران التي تتجرأ عليه ، و على جبروت أمريكا التي هي أقوى دولة في العالم

و من غيرهم..

الدكتور_صاحب_الحكيم

كانون الثاني 2020

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