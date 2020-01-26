توافد حشود على ساحة التحرير لدعم المحتجين .. بعد محاولات الامن اخلاءها بالقوة

أفاد ناشطون وشهود عيان بتوافد حشود من أهالي العاصمة بغداد ، اليوم السبت ، على ساحة التحرير لدعم المعتصمين في الساحة، بعد الهجمة التي تعرضوا لها من قبل قوات مكافحة الشغب لفض الاعتصام بالقوة.

فبعد هجوم قوات مكافحة الشغب على المعتصمين في ساحة الخلاني وتفريقهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ، ما أدى الى مثتل متظاهر واصابة 30 آخرين ، ومن ثم التقدم باتجاه ساحة التحرير لفض الاعتصام بالقوة ، بدأت حشود من أهالي بغداد بالتوجه إلى ساحة التحرير لدعم المعتصمين وتعزيز موقفهم.

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واستعاد المتظاهرون في وقت سابق اليوم، السيطرة على ساحتيّ الخلاني والوثبة، بعد أن تمكنوا من ردع قوات مكافحة الشغب عن الوصول إلى ساحة التحرير.

وقد تمكن المتظاهرون من منع قوات مكافحة الشغب من الوصول إلى ساحة التحرير ، ومواجهتهم للقوات وإعادتها إلى ساحة الخلاني، واستمروا في المواجهة إلى أن وصلوا إلى ساحة الوثبة واستعادوا السيطرة عليها.

كما أعاد المتظاهرون نصب خيام الاعتصام في ساحة الخلاني.

وكانت قوات مكافحة الشغب قد اقتحمت ظهر ، اليوم السبت ، ساحة الخلاني وسط بغداد، وفرضت سيطرتها التامة على الساحة، ومن ثم تقدمت باتجاه ساحة التحرير ووصلت إلى نفق التحرير وقامت بحرق خيم المعتصمين قبل أن يتمكن المتظاهرون من ردعهم وإعادتهم إلى ساحة الخلاني.

وفي وقت سابق اليوم، أقتحمت القوات الأمنية ساحة الخلاني وسط بغداد، وفرقت المعتصمين هناك بالرصاص الحي والقنابل الدخانية.

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وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وسط العاصمة، مبينة في بيان مقتضب ، انه “تم رفع كافة الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وفتحها امام حركة العجلات بشكل دائم”.

وسبق لقيادة عمليات بغداد أن أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إعادة فتح جميع الطرق والساحات وجسر الأحرار، أمام المارة والعجلات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب ، أن “جميع الطرق تم فتحها، طريق محمد القاسم السريع، وشارع النضال، وساحتيّ الطيران وقرطبة، وجسر الأحرار، أمام حركة العجلات بشكل كامل”.

وأشارت إلى أنه “يجري الآن تنظيف تلك الأماكن من النفايات”.

يشار إلى أن المتظاهرين سيطروا منذ نحو أربعة أيام على ساحة الطيران وسط بغداد وأغلقوها بالكامل أمام حركة العجلات، ومن ثم تقدموا نحو ساحة قرطبة التي تقع تحت جسر طريق محمد القاسم السريع وسيطروا عليها أيضاً، ثم تمكنوا من قطع جسر محمد القاسم، وذلك بعد عمليات كر وفر مع قوات مكافحة الشغب.فيما قامت القوات الأمنية منذ أسابيع عدة بغلق جسر الأحرار وسط بغداد بالكتل الكونكريتي.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من ميليشيات الحشد الشعبي المقربة من إيران .

Firas W. Alsarray – فراس السراي ✔@firasalsarrai بغداد الان ساحة التحرير

نصر من الله وفتح قريب

ونعم بالله، نعم المولى ونعم النصير ١٬١٧٧ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٢٣٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من الاحتجاجات بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصر المتظاهرون الذين قتل منهم اكثر من 600 واصيب اكثر من 25 ألفاً ، على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، واختيار مرشح مستقل لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.