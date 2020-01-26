حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات حالة الطقس، السبت، إلى استقرار الاجواء خلال الأيام المقبلة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العامة الأربعاء المقبل، ويبدأ تأثير منخفض جوي ماطر على المناطق الشمالية الجمعة المقبلة.

ولخص المتنبئ الجوي نائل العلي، في تدوينة على صفحته “حالة الطقس في العراق”، اليوم، (25 كانون الثاني 2020)، توقعاته للحالة الجوية في العراق خلال الأيام المقبلة كما يأتي:-

1- مرتفع جوي يؤثر على البلاد وإجواء مستقرة عموما ولاتوجد أمطار .

2- أجواء باردة عموما ودرجات الحرارة خلال نهار غد الأحد كما يلي:

المنطقة الشمالية 6 إلى 11.

المنطقة الوسطى 10 إلى 14.

المنطقة الجنوبية 15 إلى 16.

المنطقة الغربية 9 إلى 11.

3- درجات الحرارة الصغرى خلال الفجر كما يلي:

المنطقة الشمالية تحت الصفر إلى 1.

المنطقة الوسطى 3 إلى 5.

المنطقة الجنوبية 5 إلى 6.

المنطقة الغربية تحت الصفر إلى 1.

4- الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة باردة، تنشط في المناطق الجنوبية إلى 35 كم بالساعة وبالاخص خلال النهار.

5- استقرار في الطقس خلال الأيام القادمة ولاتوجد أمطار وتبقى الأجواء الباردة خلال يوم الاثنين لترتفع قليلا يوم الثلاثاء والأربعاء لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العامة.

6- منخفض جوي ماطر يؤثر على المناطق الشمالية خلال نهاية الأسبوع وتحديدا يوم الجمعة القادمة ولا تشمل الأمطار المناطق الوسطى والجنوبية.