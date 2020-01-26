يكتبها : شاكر فريد حسن
*لا ينمو الحب في قلب لا يعرف الرحمة.
*قالوا ” أعذب الشعر أكذبه “، ولكن في الحقيقة أصدقه وأكثره شفافية.
*مقياس الإبداع هو الإبداع، وليس الشهرة.
ليس كل من حمل القلم كاتب، وليس كل مدوِّن محاضر، وليس كل محاضر كاتب.
*الأديب الحق ينظر إلى ما هو جوهري في الواقع وإلى ما وراء هذا الواقع.
*الكتاب الجيد يفرض نفسه ووجوده ويبحث عنه القارئ، ولا يحتاج إلى إشهار.
*هنالك من يعتزل ويتوقف عن الكتابة بعد حصوله على جائزة ” التفرغ “.
*يزدهر الأدب في خضم المد الثوري الجارف، ويتراجع في حالات اليأس والاحباط والهزيمة.
*يُحيّون المنقود وينسون الناقد، الذي لولاه كتب عن المنقود لما تذكروه.
*ينسونك دهرًا وحين يحتاجونك يلهثون وراءك.
*في شبوبيتنا كانت لنا أحلام وآمال تحطمت على صخرة الهموم الحياتية ونفاق الناس.
*جيوبي فارغة ولكن أعماق قلبي عامرة بحبكم.
*الصدق مع النفس حجر الأساس في الحياة.
*قلبي ليس فندقًا، بل معبدًا تقيم فيه امرأة تسكن روحي.
*نعيش في القرن الواحد والعشرين ولكن بعقلية وذهنية الجاهلية.
*المشهد الحياتي يزخر هذه الأيام بأصحاب ” الايغو”، الذين يعانون التضخم والعجرفة والزهو العارم والكراهية للآخرين.