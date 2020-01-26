يكتبها : شاكر فريد حسن

*لا ينمو الحب في قلب لا يعرف الرحمة.

*قالوا ” أعذب الشعر أكذبه “، ولكن في الحقيقة أصدقه وأكثره شفافية.

*مقياس الإبداع هو الإبداع، وليس الشهرة.

ليس كل من حمل القلم كاتب، وليس كل مدوِّن محاضر، وليس كل محاضر كاتب.

*الأديب الحق ينظر إلى ما هو جوهري في الواقع وإلى ما وراء هذا الواقع.

*الكتاب الجيد يفرض نفسه ووجوده ويبحث عنه القارئ، ولا يحتاج إلى إشهار.

*هنالك من يعتزل ويتوقف عن الكتابة بعد حصوله على جائزة ” التفرغ “.

*يزدهر الأدب في خضم المد الثوري الجارف، ويتراجع في حالات اليأس والاحباط والهزيمة.

*يُحيّون المنقود وينسون الناقد، الذي لولاه كتب عن المنقود لما تذكروه.

*ينسونك دهرًا وحين يحتاجونك يلهثون وراءك.

*في شبوبيتنا كانت لنا أحلام وآمال تحطمت على صخرة الهموم الحياتية ونفاق الناس.

*جيوبي فارغة ولكن أعماق قلبي عامرة بحبكم.

*الصدق مع النفس حجر الأساس في الحياة.

*قلبي ليس فندقًا، بل معبدًا تقيم فيه امرأة تسكن روحي.

*نعيش في القرن الواحد والعشرين ولكن بعقلية وذهنية الجاهلية.

*المشهد الحياتي يزخر هذه الأيام بأصحاب ” الايغو”، الذين يعانون التضخم والعجرفة والزهو العارم والكراهية للآخرين.