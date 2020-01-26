Posted on by

ضبط ١٢ سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في جمرك ام قصر الشمالي

أعلنت هيئة الجمارك، السبت، ضبط 3 حاوية تحتوي على سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.

وقالت الهيئة في بيان إن “السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ من ضبط (٣) حاوية حجم ٤٠ قدم قدم تحتوي (١٢) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة”.

وأكدت الهيئة على، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ”.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close