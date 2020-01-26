قيادة شرطة الديوانية تدعو الاهالي لحث ابناءهم للذهاب للمدارس وتتعهد بحمايتها



صوت العراق/ الديوانية/ فراس الكرباسي: دعت قيادة شرطة الديوانية والمنشأت، الاحد، اهالي المحافظة لحث ابناءهم للذهاب للمدارس وتتعهد بحمايتها وتتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت قيادة شرطة الديوانية في بيانها الصحفي: إلى أهالي محافظة الديوانية الكرام، نتيجة للاتفاق الحاصل مابين الاخوة المتظاهرين أنفسهم حول إنهاء موضوع الإضراب العام في الدوائر الحكومية والمدارس بكافة مراحلها تؤكد لكم قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات استعداد جميع تشكيلاتها للتأمين الحماية التامة لجميع المدارس فضلا عن الدوائر الحكومية في الوقت الذي سيتم خلاله ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واضاف البيان: كما ندعو أهالي المحافظة إلى حث ابنائهم بالذهاب إلى المدارس من أجل سير العملية التعليمية مرة أخرى متمنين من الجميع التعاون مع اخوتكم في القوات الامنية والإبلاغ عن جميع العناصر والحالات المشبوهة.

وعلى صعيد متصل، جاء في بيان اخر صادر من قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت: بانه وردت ادعاءات حول تفاوض عدد من المخربين وقطاع الطرق مع مدراء الدوائر الحكومية من أجل السماح لهم بفتح دوائرهم مقابل مبالغ مالية، لذلك تدعو قيادة الشرطة مدراء الدوائر للإبلاغ عن هكذا حالات وتقديم شكوى أصولية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم وبخلافه سوف يتحمل مدير الدائرة إخفاء هكذا معلومات تؤثر على امن وسلامة المحافظة وهدر المال العام./انتهى.