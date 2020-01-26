للعام الثاني على التوالي الفنان محمد عساف نجم مسرح المجاز بإمارة الشارقة

الشارقة – 26 يناير 2020

للعام الثاني وعلى التوالي توج مسرح المجاز في إمارة الشارقة الفنان محمد عساف نجما للمسارح العربية لكونه يتمتع بالإطلالات الملفتة والمتميزة ويعتبر من بين النجوم الأكثر استقطابا للجماهير العاشقة للطرب الأصيل والتراث الغنائي ، حيث أحيا الفنان محمد عساف حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح المجاز ضمن أمسيات مهرجان “هلا بالمجاز”، في إمارة الشارقة ، وقدم محبوب العرب خلال هذا الحفل الفني الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية كانت البداية بأغنية بصراحة التي حققت انتشارا واسعا، وتلاها بعدد من الأغنيات والمواويل التي أشعل بها مسرح المجاز منها أغنية الهوارة ليقدمها بعذوبة صوته العاشق لتراب فلسطين فحملت كلماتها حماسا رددها معه جمهوره الكبير الحاضر في مسرح المجاز ” هوّر يابو الهوارة .. تحلى الليلة الهوارة والتي كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني سامي عفانة ” كما قدم عساف خلال الحفل الأغنية الأشهر على مستوى العالم العربي ” علي الكوفية ” وأغنية ” مكانك خالي ” بالإضافة إلى ” الدحية ” ليواصل نجم المسارح العربية بتقديم برنامجه الفني لهذه الليلة ليغني أغنية الاسامي هي هي وأغنية لسلطان الطرب جورج وسوف ” يا بياعين الهوى ” ليودع مسرح المجاز بأغنية الله يا دار زايد ” التي حملت قيم الوفاء للراحل الكبير الشيخ زايد طيب الله ثراه .

كما شهد مسرح المجاز في أمارة الشارقة عناق علي الكوفية لعساف ويا جبل ما يهزك ريح للعبداللات اذ قدم الفنان محمد عساف والفنان عمر العبداللات ديو لأغنية يا جبل ما يهزك ريح والتي ادخل عليها كلام جديد لتقديمه لأول مرة على مسرح المجاز جاء فيه “من الله بس احنا نخاف وربينا على الخبز الحاف ولعيون محمد عساف يا جبل ما يهزك ريح .

يذكر ان الفنان محمد عساف كان قد شارك في مهرجان المجاز في العام 2014 قدم خلال مشاركته ” ملحمة عناقيد الضياء ” وشارك بهذه الملحمة الى جانب الفنان حسين الجسمي والفنان لطفي بشناق والفنان محمد الحجار ، فيما كانت المشاركة الثانية في العام الماضي الى جانب الفنان راغب علامة وفي العام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبداللات .

يشار إلى أن “مسرح المجاز” نجح في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة باستضافته لفعاليات ثقافية عالمية المستوى وحفلات موسيقية تضم فنانين ونجوماً معروفين عالمياً من داخل وخارج العالم العربي.

ليبقى الجمهور العربي على موعد على قرب إصدار أغنية ” شو هالحلاوة ” والتي تعتبر الثالثة التي يسجلها عساف باللهجة العراقية بعد ان حققت أغنية مكانك خالي وأغنية بصراحة أرقاما كبيرة على مختلف المتاجر الالكترونية لتدخل أغنيته الرومانسية الجديدة العد التنازلي وإطلاقها قريبا .

المكتب الإعلامي للفنان محمد عساف

الصور المرفقة مع هذا الخبر من حفل مسرح المجاز بامارة الشارقة وهذا بمثابة تصريح لكافة المواقع بنشرها دون ان تتحمل اية ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ