للمرة الرابعة خلال 8 أيام ..دورية أمريكية تجبر اخرى روسية على التراجع غربي الحسكة

للمرة الرابعة خلال 8 أيام ، أعاقت القوات الأمريكية تقدم الجنود الروس باتجاه الطريق الدولي (إم 4)، الواصل بين منبج وقامشلو، بغرب كوردستان (شمال شرقي سوريا).

مصادر محلية، أفادت إن دورية أمريكية تضم 10 عربات مدرعة ، وصلت السبت إلى مركز بلدة تل تمر ، غربي الحسكة ، حيث اعترضت طريق القوات الروسية بينما كانت تتجه نحو الطريق الدولي (إم 4) .

كما أجبرت طائرتين مروحيتين أمريكيتين مروحية روسية على الهبوط، كانت قد أقلعت من القاعدة الروسية في تل تمر.

وعادت القوات الروسية أدراجها باتجاه القاعدة نتيجة اعتراض طريقها.

وسبق للقوات الأمريكية بين 18-21 يناير/ كانون الثاني الجاري، إعاقة تقدم القوات الروسية باتجاه منطقة رميلان النفطية، 3 مرات.

وبهذا يبلغ مجمل حالات إعاقة القوات الأمريكية للروسية 8 مرات خلال 8 أيام.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 10 نقاط وقواعد على الأقل شمالي سوريا ، بعضها كانت قواعد أمريكية، قبل أن تنسحب منها الأخيرة عقب بدء الاجتياج التركي للمنطقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورغم الانسحاب الأمريكي من القواعد المذكورة، إلا أنها أبقت عل تواجدها في القواعد القريبة من الحقول النفطية، وعززت تواجدها فيها، وأرسلت مئات الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى تلك القواعد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، إرسال مزيد من القوات والتعزيزات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.