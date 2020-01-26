نبارك للسيد مقتدى الصدر ابو هاشم الذي اربك احلام فلول البعث والامبريالية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

نبارك للسيد مقتدى الصدر والذي وجه ضربة قاضية إلى الخونة والعملاء الذين تسللوا للمظاهرات وحاولوا تشكيل تيار موالي للسفارة الامريكية ويأتمرون في أوامر أصحاب المال الخليجي الوهابي، عندما اندلعت المظاهرات تحدث الكثير وهناك جهات حاولت ركوب الموجة من خلال نظرية الديالتيك وعمل ديمقراطية بمباركة وهابية بدوية، في اول يومين من انطلاق التظاهرات عملت سلسلة حوارات من خلال مواقع التواصل او في زيارة اصدقاء من عناصر قيادية لاحزاب يسارية وشيوعية عراقية وتطرقنا للمظاهرات لمعرفة وجهات النظر ورأي الاطراف المتعددة احدهم قال لي الشارع لنا، قلت له المظاهرات محقة وانا طالبت بها منذ عام ٢٠٠٥ وقلت له انا أجريت بحث لساحات التظاهر ومن حسن الحظ يوجد بصفحتي في الفيس بوك أكثر من ٣٠٠ شاب من احفاد جدي محمد العامر الخفاجي موزعون مابين البصرة والناصرية والكوت وبغداد والديوانية والنجف وكربلاء وبابل غالبيتهم تيار صدري وجدتهم مشتركون بالمظاهرات وهذا دليل أن العمود الفقري التظاهرات هم الإخوة أبنائنا وإخواننا من التيار الصدري، كان رده لي أنتم ماتفهمون؟ هههه قلت له بيان واحد من سيد مقتدى الصدر سوف يسقط كل هذه المخططات، السيد مقتدى الصدر أعطى وقت كافي ليكشف العناصر الجوكرية المسيئة، بسبب مواقفي الرافضة لركوب الموجات والتحول الحربائي هاجمني الكثير وللاسف من كتاب ومثقفين لهم تاريخ نضالي وجهادي ناهيكم عن تهجمات من يدعون المدنية والثقافة وقالوا بمقالات عديدة أن نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي مجنون والبعض حاول اتباع اسلوب المغالطة وهذا الأسلوب انا درسته في المنطق والفلسفة واعي ما الذي يريده هذا الصنف من البشر الذي يحاول الانتقاص من الاخرين الذين يخالفون معتقداده الايدولوجية، انا من اول ثلاثة الايام الاولى من التظاهرات قلت انها مظاهرات يقودها التيار الصدري واليوم تكشفت الحقائق، أثبت التيار الصدري انه تيار مؤثر بالساحة الشيعية العراقية لذلك السيد مقتدى الصدر تدخل في الزمان المناسب وقضى على أكبر مؤامرة استهدفت المكون الشيعي العراقي واستهداف كل شخص مقاوم يرفض الذل والخنوع والانبطاح، لايهمني سباب وشتائم واسائات الاخرين لان هذا الاسلوب ليس جديد على الطبيعة البشرية وقد تم اضطهاد الانبياء والرسل والمصلحين والفلاسفة وقتلهم في ابشع الطرق وانكاها، انا شخصيا درست وفي اخر العشر سنوات اكملت صحافة ودرست في جامعة اسلامية وتعلمت الفية بن مالك والمنطق والشريعة …..الخ بل وفي اخر سنة قمت في دراسة علم الاجتماع وبشكل خاص علم الاجتماع السياسي ودرست علم النفس ….الخ الغاية ليس استعمل مفردات ومصطلحات فلسفية لكي اثبت للناس انني مثقف؟ وانما لكي استفيد من مطالعاتي لكي اكتب رأي مستقل غير خاضع لأي بشر كائن مايكون، رغم تقدم سني لكنني يوميا مخصص 5 ساعات للقراءة في مجالات الاجتماع والفلسفة وتاريخ الصحافة وحتى في السنة الماضية قمت في تلخيص عشرين كتابا لفلاسفة غربيين وقد اسفت انني تأخرت كثيرا عن الدخول بهذا المجال المعرفي المهم ويفترض هذا الكلام يتم قبل ثلاثين عاما، في الختام السيد مقتدى الصدر قائد سياسي ورقم مهم بالمعادلة الشيعية العراقية، واقول حركة شيعية العراق صدرية صدر بعد صدر لدولة الامام المهدي، رغم انني اتبنى الفكر اليساري وعضو في حزب الراديكال الدنماركي وليس منتمي لحزب اسلامي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.