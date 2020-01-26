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نشاطات متعددة لجمعية الخير والبركة فرع المحمودية تركز على الجانب الديني والاجتماعي

اقام فرع جمعية الخير والبركة الثقافية في المحمودية سلسلة من النشاطات الإيمانية والانسانية والاجتماعية في قضاء المحمودية وتوابعه في مبادرة من الشيخ جاسم السعدي مسؤول المكتب ، وهي كالتالي:

– اقامة مجالس العزاء الحسيني في نواحي قضاء المحمودية ، واعتلى المنبر الشيخ جاسم السعدي مدير فرع الجمعية في المحمودية.
– عقد سلسلة من اللقاءات مع شخصيات ووجهاء القضاء والمسؤولين عنه وعن المناطق المجاورة للتباحث في شؤون المواطنين وسكان القضاء.
– زيارات متعددة لمضايف العشائر والوجهاء وبعض المؤمنين ، لتوطيد أواصر التعايش بين مختلف ابناء القضاء.
يذكر ان فرع جمعية الخير والبركة الثقافية افتتح في مدينة المحمودية اواسط شهر رمضان قبل الماضي ، وبدأ بمزاولة نشاطاته سريعا وسط تفاعل ايجابي من اهالي القضاء والمناطق المجاورة ويعود الفضل في ذلك لجهود الشيخ جاسم السعدي والعاملين في المكتب.

المكتب الاعلامي
٢٥/ ١ / ٢٠٢٠

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